"Normale decorso". Muore a soli 33 anni, la fine orribile di questa nota influencer: fan increduli (Di lunedì 19 luglio 2021) Una storia drammatica quella di Xiaoran, la piccola influencer cinese morta per la chirurgia estetica. La 33enne cinese, nonostante la bellezza, voleva diventare "gengmei", ossia ancora più bella. E così il 2 maggio entra in una clinica di Hangzhou per sottoporsi - tramite consiglio - a una tripla operazione: liposuzione dei fianchi e dell'addome e ingrandimento del seno. In tutto in contemporanea per un totale di cinque sotto ai ferri del chirurgo. Qualcosa però non va come previsto. Il 4 maggio la ragazza si sente ancora male e fa fatica a respirare. "Normale decorso post operatorio", sono state le rassicurazioni arrivate dalla ...

