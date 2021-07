Maneskin | Victoria fa chiarezza sulle molestie | “Nessuno mi ha toccata per fortuna Sono vicina a chi vive questo tipo di esperienze”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Famosi. Famosi per davvero, nel mondo. E in un tempo brevissimo.quello che è accaduto ai, a oggi ancora re di molte classifiche. Quando si arriva a un livello del genere, la fake news è dietro l’angolo. Anche perché i fan “amano”,molto attenti, postravisare. Così la notizia circolata nelle ultime ore suaggredita dopo un concerto a Colonia e ‘salvata’ da Damiano è stata smentita dalla stessa bassista sui social: “Ho letto quello che delle persone hanno scritto su alcune violenze ai miei danni l’altra sera. Voglio rassicurarvi tutti, sto bene e non è successo niente. ...

Advertising

FQMagazineit : Maneskin, Victoria fa chiarezza sulle molestie: “Nessuno mi ha toccata per fortuna. Sono vicina a chi vive questo t… - GIORGINODJ : RT @BITCHYFit: Victoria dei Maneskin aggredita? La bassista spiega cosa è successo - BITCHYFit : Victoria dei Maneskin aggredita? La bassista spiega cosa è successo - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #Victoria dei #Maneskin aggredita? Fa chiarezza: 'Un fraintendimento' - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Secondo alcuni fan, la bassista era stata aggredita da un uomo in Germania. Lei ha risposto su Instagram: «Non è succe… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Victoria

: la smentita diDe Angelis sul caso di violenza Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce riguardante una presunta aggressione subita dalla bassista deiDe ...... oltre che da Damiano, daDe Angelis , Ethan Torchio e Thomas Raggi . In I wanna be your slave , ihanno indossato alcuni dei capi che hanno maggiormente segnato la conduzione ...Famosi. Famosi per davvero, nel mondo. E in un tempo brevissimo. Questo quello che è accaduto ai Maneskin, a oggi ancora re di molte classifiche. Quando si arriva a un livello del genere, la fake news ...Maneskin, è successo nelle ultime ore, nessuno l'avrebbe mai immaginato: la notizia è incredibile e ha lasciato tutti senza parole.