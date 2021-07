L’ex di Nicolò Zaniolo sta per partorire suo figlio e gli scrive una lettera: “Spero apra il suo cuore” (Di lunedì 19 luglio 2021) Sara Scaperrotta, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, è incinta e fra pochi giorni darà alla luce il piccolo Tommaso, figlio concepito proprio col calciatore della Roma. Per questo motivo la ragazza ha deciso di scrivergli una lunga lettera via Instagram. “È quasi arrivato il momento. Sono giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà solo il principio di quello che sarà il viaggio più bello, emozionante, serio ed impegnativo della mia vita. Non ho mai parlato della mia vita privata, perché come tale ho sempre cercato di proteggere me e il mio bambino. Con questa consapevolezza, ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 luglio 2021) Sara Scaperrotta, ex fidanzata di, è incinta e fra pochi giorni darà alla luce il piccolo Tommaso,concepito proprio col calciatore della Roma. Per questo motivo la ragazza ha deciso dirgli una lungavia Instagram. “È quasi arrivato il momento. Sono giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà solo il principio di quello che sarà il viaggio più bello, emozionante, serio ed impegnativo della mia vita. Non ho mai parlato della mia vita privata, perché come tale ho sempre cercato di proteggere me e il mio bambino. Con questa consapevolezza, ...

