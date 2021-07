Incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica di Quassolo: operaio cade in un canale, trovato morto (Di lunedì 19 luglio 2021) Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 luglio 2021, alla centrale idroelettrica Edison a Quassolo. Claudio Giovannino, 51enne operaio di Donnas (Aosta) che stava decespugliando l'argine del ... Leggi su torinotoday (Di lunedì 19 luglio 2021)nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 luglio 2021,Edison a. Claudio Giovannino, 51ennedi Donnas (Aosta) che stava decespugliando l'argine del ...

