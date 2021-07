Ginnastica artistica | Olimpiadi Tokyo | l’americana positiva è la riserva Kara Eaker

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 luglio 2021) AGGIORNAMENTO 19.50:È LAStamattina era emersa la notizia di una positività al Covid-19 di una ginnasta statunitense, impegnata nell’avvicinamento alledi2021. Si era parlato fin da subito di una teenager, impegnata in una sessione di allenamento a Inzai. Successivamente è stata il Comitato Olimpico a stelle e strisce (USOPC) a fornire l’ufficialità: la ragazza interessata è una, ovvero una ginnasta portata in Giappone per supportare le titolari durante le sessioni di allenamento e per essere inserita in squadra in ...