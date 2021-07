Fino all’ultimo indizio: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 19 luglio 2021) Fino all’ultimo indizio: trama, cast e streaming del film Questa sera, 19 luglio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Fino all’ultimo indizio, film del 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella Los Angeles del 1990, il vice sceriffo della contea di Kern Joe “Deke” Deacon viene chiamato nel distretto della polizia di Los Angeles per raccogliere prove forensi relative a un recente omicidio. Deacon, un ex detective messo sotto pressione per andare in pensione dai suoi superiori ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 19 luglio 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, 19 luglio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2021 scritto e diretto da John Lee Hancock. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella Los Angeles del 1990, il vice sceriffo della contea di Kern Joe “Deke” Deacon viene chiamato nel distretto della polizia di Los Angeles per raccogliere prove forensi relative a un recente omicidio. Deacon, un ex detective messo sotto pressione per andare in pensione dai suoi superiori ...

