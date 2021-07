Covid variante Delta, il mondo trema per la quarta ondata. Ma l'Inghilterra riapre (Di lunedì 19 luglio 2021) La variante Delta sta facendo impennare i casi di Covid - 19 in tutta Europa e nel resto del mondo. La Gran Bretagna festeggia oggi i l "Freedom day" , nonostante gli ultimi dati parlino di 39.950 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Lasta facendo impennare i casi di- 19 in tutta Europa e nel resto del. La Gran Bretagna festeggia oggi i l "Freedom day" , nonostante gli ultimi dati parlino di 39.950 ...

