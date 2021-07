Covid Lazio, è allarme variante Delta: “Da tre giorni la Regione con più positivi” (Di lunedì 19 luglio 2021) Per la Regione Lazio la preoccupazione inizia a crescere: per tre giorni di fila è stata la Regione con più casi positivi registrati. Nel weekend, da venerdì a domenica, si sono registrati in totale 1414 nuovi casi positivi al Covid. Lo scorso weekend erano stati 475 i positivi, 939 in meno. Il rischio della zona gialla In base a questi nuovi monitoraggi, il Lazio potrebbe essere una delle regioni che rischia la zona gialla. Questo comporterebbe nuove restrizioni come la mascherina obbligatoria anche all’aperto, e non solo al chiuso come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Per lala preoccupazione inizia a crescere: per tredi fila è stata lacon più casiregistrati. Nel weekend, da venerdì a domenica, si sono registrati in totale 1414 nuovi casial. Lo scorso weekend erano stati 475 i, 939 in meno. Il rischio della zona gialla In base a questi nuovi monitoraggi, ilpotrebbe essere una delle regioni che rischia la zona gialla. Questo comporterebbe nuove restrizioni come la mascherina obbligatoria anche all’aperto, e non solo al chiuso come ...

Advertising

repubblica : Covid, l'inferno del tracciamento nel Lazio: 'Ragazzi se siete positivi non vi nascondete. L'omertà è un reato'. Pe… - fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - LALAZIOMIA : Spunta un positivo al Covid nel ritiro della Lazio - CorriereCitta : Covid Lazio, è allarme variante Delta: “Da tre giorni la Regione con più positivi” - infoitsalute : Variante Delta in Lazio, riaprono i reparti Covid: la nota del direttore regionale -