Ultime Notizie dalla rete : Covid Irlanda Covid: Irlanda, 1.776 casi in 24 ore, picco da gennaio I casi giornalieri di coronavirus in Irlanda del Nord superano quota 1.700 per la prima volta da gennaio a causa della variante Delta ormai divenuta predominante. Secondo i dati del ministero della Salute citato dal Guardian i contagi ...

Inghilterra, è davvero 'Freedom Day' ... mentre i casi di Covid, alimentati dalla variante Delta, aumentano in tutto il paese e in tutto il ... Il resto...del Regno Più prudenti, viceversa, in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. In Scozia, ...

