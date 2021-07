Covid, farmaci antidepressivi ‘scudo’ contro danni gravi: lo studio (Di lunedì 19 luglio 2021) Dai farmaci antidepressivi un effetto-scudo contro i danni più gravi dell’infezione da Covid. I medicinali che combattono il mal di vivere, agendo su ‘messaggeri neurologici’ come la serotonina e noradrenalina, riescono infatti a ridurre nel sangue i livelli di interleuchina 6 (IL-6), una sostanza responsabile di pesanti reazioni infiammatorie e conseguenti danni polmonari nei malati Covid. Lo evidenzia uno studio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, pubblicato su ‘Panminerva medica’. “L’IL-6, attivata in modo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Daiun effetto-scudopiùdell’infezione da. I medicinali che combattono il mal di vivere, agendo su ‘messaggeri neurologici’ come la serotonina e noradrenalina, riescono infatti a ridurre nel sangue i livelli di interleuchina 6 (IL-6), una sostanza responsabile di pesanti reazioni infiammatorie e conseguentipolmonari nei malati. Lo evidenzia unodell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, pubblicato su ‘Panminerva medica’. “L’IL-6, attivata in modo ...

