Calciomercato Salernitana: ufficiale l’arrivo di Zortea (Di lunedì 19 luglio 2021) La Salernitana ha ufficializzato l’arrivo di Nadir Zortea dall’Atalanta: il comunicato ufficiale La Salernitana ha ufficializzato l’arrivo di Nadir Zortea dall’Atalanta. Questo il comunicato ufficiale del club campano. L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno destro classe ’99 Nadir Zortea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Laha ufficializzatodi Nadirdall’Atalanta: il comunicatoLaha ufficializzatodi Nadirdall’Atalanta. Questo il comunicatodel club campano. L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno destro classe ’99 Nadir. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

forzagranata1 : ?? #CALCIO Calciomercato Salernitana, dall'Atalanta c'è Zortea L'esterno, l'ultima stagione alla Cremonese, arriva… - sportli26181512 : Calciomercato Salernitana, dall'Atalanta c'è Zortea: L'esterno, l'ultima stagione alla Cremonese, arriva in prestit… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: La #Salernitana sta aspettando che l’#Atalanta chiuda per Gianluca #Frabotta per avere il via libera al prestito di Matteo… - SerieBNewsCom : #Brescia, doppia cessione in #SerieA: i dettagli - calciomercatogp : Il difensore dell’#Atalanta #Ruggeri è richiesto in prestito dalla #Salernitana #calciomercatogp #calciomercato -