WTA Palermo 2021: Di Giuseppe, Delai e Rosatello eliminate nel turno decisivo delle qualificazioni (Di domenica 18 luglio 2021) Finisce nel secondo turno delle qualificazioni il WTA 250 di Palermo per le tre azzurre impegnate nel tabellone cadetto. L’Italia resta dunque con quattro giocatrici impegnate nel tabellone principale, due delle quali, Nuria Brancaccio e Giulia Gatto-Monticone, le vedremo già domani. Martina Di Giuseppe è, delle tre, quella che lotta di più, ma è costretta a cedere sostanzialmente sui dettagli alla spagnola Marina Bassols Ribera. Spreca parecchio, la laziale, sia nel primo parziale (un set point) che soprattutto nel secondo, nel tie-break arrivato dopo la sostanziale ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Finisce nel secondoil WTA 250 diper le tre azzurre impegnate nel tabellone cadetto. L’Italia resta dunque con quattro giocatrici impegnate nel tabellone principale, duequali, Nuria Brancaccio e Giulia Gatto-Monticone, le vedremo già domani. Martina Diè,tre, quella che lotta di più, ma è costretta a cedere sostanzialmente sui dettagli alla spagnola Marina Bassols Ribera. Spreca parecchio, la laziale, sia nel primo parziale (un set point) che soprattutto nel secondo, nel tie-break arrivato dopo la sostanziale ...

Advertising

OA_Sport : WTA Palermo 2021: nessun'azzurra riesce a superare le qualificazioni - TENIPOcom : WTA 250 Palermo - Clay (Second Round Qualifying) Marina Bassols Ribera (ESP) def. Martina Di Giuseppe (ITA) 7:6(4) 7:6(7) - qnazionale : WTA Palermo, Collins guida il tabellone. Quattro italiane al via- - Ubitennis : WTA Palermo, Collins guida il tabellone. Quattro italiane al via - livetennisit : WTA Palermo e Gdynia: LIVE i risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. In campo 4 azzurre (L… -