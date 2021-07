Vaccino Covid, FdI e quell’occhiolino ai no vax. Lollobrigida: “Sotto i 40 anni? Non consiglierei a nessuno di farlo” (Di domenica 18 luglio 2021) “Non consiglierei a nessuno Sotto i 40 anni di fare il Vaccino perché la letalità è inesistente“. Continua la posizione ambigua, che strizza l’occhio alla galassia no vax, tenuta da Fratelli d’Italia. E dopo la scelta di Giorgia Meloni di continuare a rimandare il proprio Vaccino, senza fornire informazioni riguardo alle date, arriva anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera, a confermare in un’intervista a Repubblica quale sia la posizione del partito sull’immunizzazione di massa. Lui che, ammette, si è comunque vaccinato con Janssen (Johnson & ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) “Noni 40di fare ilperché la letalità è inesistente“. Continua la posizione ambigua, che strizza l’occhio alla galassia no vax, tenuta da Fratelli d’Italia. E dopo la scelta di Giorgia Meloni di continuare a rimandare il proprio, senza fornire informazioni riguardo alle date, arriva anche Francesco, capogruppo di Fdi alla Camera, a confermare in un’intervista a Repubblica quale sia la posizione del partito sull’immunizzazione di massa. Lui che, ammette, si è comunque vaccinato con Janssen (Johnson & ...

Advertising

RobertoBurioni : Negli USA il 99,7% dei casi di COVID-19 si verifica nei non vaccinati, che costituiscono dunque un rischio per tutt… - ladyonorato : “Quasi nessun paziente guarito da COVID-19 viene nuovamente infettato rispetto a quelli vaccinati. L'immunità da gu… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, 2,5 milioni di 50enni sono ‘scoperti’: 1 su 4 senza prima dose. Tra gli over 60 campagna in sos… - Testament73 : RT @p_episcopo: Ma tanto è così. È tifo ormai. Basta leggere Twitter. Da una parte chi vuole che i NoVax muoiano di Covid, magari soffrend… - AndreaMagliaIT : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Parliamoci seriamente: il vaccino è l’unico strumento che abbiamo a disposizione pe… -