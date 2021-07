Tokyo 2020 | clamoroso errore di procedura della Polonia | sei nuotatori costretti a tornare a casa

(Di domenica 18 luglio 2021)diFedernuotonell’iscrizione a, che ha causato il ritorno adi sei atleti. Larisulta essere qualificata ai Giochi con le staffette 4×100 sl uomini e donne, 4×200 sl uomini, 4×100 mista maschile e 4×100 mista mixed, ma per essere inseriti tra gli iscritti gli atleti dovevano aver raggiunto almeno lo standard B FINA per la corrispondente frazione. Così Alicja Tchórz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Pola?ska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska e Jan Ho?ub, poco dopo essere ...

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - repubblica : Tokyo 2020, il campione di judo Manuel Lombardo: 'Saranno Olimpiadi giuste, gli atleti hanno sofferto' - FSabathier : RT @Eurosport_IT: ?? Niente Tokyo per Matteo Berrettini ???????? Scopri di più: - LiveSicilia : Matteo Berrettini salta le Olimpiadi di Tokyo 2020 -

Non sarà alle Olimpiadi diil numero uno azzurro del tennis mondiale Matteo Berrettini , che dopo gli straordinari successi ottenuti nell'ultimo mese sulle superfici verdi inglesi - con il trionfo al Queen's prima e ...Altro forfait eccellente alle prossime Olimpiadi di: dopo Roger Federer , anche Matteo Berrettini è costretto a rinunciare ai Giochi, Al numero uno del tennis italiano, recente finalista a Wimbledon , è stato diagnosticato un "risentimento ...Ll tennista romano finalista di Wimbledon si arrende ad un infortunio muscolare dell'ultim'ora che lo costringerà ad uno stop di due settimane. Brutta notizia per la squadra italiana a pochi giorni ...Il presidente del CIO, Thomas Bach, non sarà uno dei tedofori a Tokyo 2021: il numero uno dello sport mondiale ha preso questa decisione per dare l'esempio ed essere in linea con le misure di contenim ...