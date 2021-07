(Di domenica 18 luglio 2021) I carabinieri della stazione di Pedara hannoun 35enne del posto, responsabile di maltrattamenti in famiglia. In serata alcuni vicini residenti di via Pappalardo, allarmati dalle grida, ...

Advertising

GDS_it : #Ubriaco picchia la moglie e il padre, 35enne arrestato a #Pedara - Coludinomsncom2 : @Pinucci63757977 Applica la regola giapponese secondo la quale quando il marito torna a casa picchia la moglie. Lui… - Lasiciliaweb : Marito violento a Pedara: ubriaco picchia moglie e padre La donna racconta ai carabinieri 4 anni di maltrattamenti… - monika_mazurek : #Pedara - Picchia la moglie e il padre intervenuto a difesa: arrestato. #violenza #stopviolenza… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ubriaco picchia la moglie ed il padre che la difende, arrestato a Pedara - -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia moglie

Nebrodi News

Immediatamente l'uomo, di fronte ai figli, aveva afferrato la donna per il collo che però è riuscita a divincolarsi e chieder aiuto al suocero che si è interposto tra lui e laa difesa di ...Un uomo di 35 anni di Pedara, nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia . Sono stati alcuni vicini di casa, ieri sera, in via Pappalardo , allarmati dalle grida ...La moglie , ascoltata dai militari, ha raccontato che i maltrattamenti persistevano ormai da circa 4 anni, nel corso dei quali il marito non le forniva i necessari mezzi economici per mantenere la fam ...I militari hanno provveduto a far soccorrere dal personale del 118 il padre del ragazzo che, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, è stato trovato affetto da ...