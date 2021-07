Napoli e Roma su Thuram | contatti con Raiola | ma il prezzo è alle stelle

(Di domenica 18 luglio 2021) Marcuspotrebbe arrivare in Italia. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, l’attaccante starebbe per lasciare il Borussia Monchengladbach, squadra in cui milita attualmente. Laavrebbe avutocon il suo intermediario, Mino, ma lo stesso varrebbe per il, secondo ciò che si apprende dal quotidiano francese. Tutti i club interessati all'esterno offensivo, però, sono frenati dalla richiesta di 25 milioni di euro per acquistare il suo cartellino a titolo definitivo. Il contratto in scadenza nel 2023, inoltre, non aiuta molto a "giocare a ribasso" sul ...

Advertising

trash_italiano : Ma parliamo del fatto che se siete di Milano, Napoli, Roma o Bologna e ne avete bisogno, con Uber avete corsa GRATI… - DiMarzio : Arrigo Sacchi dice la sua sulle big di #SerieA. Poi chiude di grande classe, con un consiglio particolare per tutti… - IFTVofficial : Serie A Schedule for 2021/22 ?????? MATCHDAY 1??: Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Inter - Ge… - calabraducia : RT @Rossella_Ao_Ara: #nonSoltanto Napoli nel cuore ma pure Roma mia P.S. il Colosseo s'era offeso?????? - crazynarutoguy : @ArmandoAreniell Juve Atalanta Milan Inter Napoli Lazio Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Roma

Sport Fanpage

Essere allenato da Spalletti è un onore, perché lo vedevo in televisione quando allenava lae ... Io penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui: ilè una squadra forte, ...VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 19.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L'A1DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL'ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL'ALTEZZA DI VALMONTONE. RIMANIAMO SULL'...Alla fine dell'amichevole contro la Bassa Anaunia, Andrea Petagna ha fatto il punto ai microfoni Sky: «Ho bisogno di lavorare ancora per entrare in condizione, ma partite come ...Andrea Petagna intende mettere in difficoltà Spalletti, neo-tecnico del Napoli di cui il centravanti nutre grande stima ...