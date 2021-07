Meteo, le previsioni in Campania di domenica 18 luglio 2021 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata dai due volti quella di domenica 18 luglio 2021. Diamo uno sguardo alla previsioni Meteo che riguardano la Campania. Avellino – Giornata non propriamente estiva quella che attende l’Irpinia. Cielo coperto, possibili piogge e venti moderati accompagneranno il risveglio degli avellinesi. Nubi che dovrebbero iniziare a diradarsi nel pomeriggio, permettendo alle temperature di riprendere vigore, arrivando a toccare i 25° come massima. Benevento – Mattinata “grigia” quella che si prevede sul Sannio che si sveglierà con cielo coperto e con pericolo di piogge, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata dai due volti quella di18. Diamo uno sguardo allache riguardano la. Avellino – Giornata non propriamente estiva quella che attende l’Irpinia. Cielo coperto, possibili piogge e venti moderati accompagneranno il risveglio degli avellinesi. Nubi che dovrebbero iniziare a diradarsi nel pomeriggio, permettendo alle temperature di riprendere vigore, arrivando a toccare i 25° come massima. Benevento – Mattinata “grigia” quella che si prevede sul Sannio che si sveglierà con cielo coperto e con pericolo di piogge, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni del tempo per oggi - ilpost : Le previsioni meteo per lunedì 19 luglio - meteoincalabria : Previsioni meteo in Calabria per il giorno 18/07/2021 - amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 18/07/2021 08:00 - LAMMA - - zazoomblog : Meteo grave maltempo al Sud: allerta in 10 regioni le previsioni per oggi - #Meteo #grave #maltempo #allerta… -