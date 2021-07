LIVE Motocross, GP Olanda MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli vince gara-2 e resta in corsa per il titolo! La classifica del Mondiale (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI gara 2 LA classifica DEL Mondiale LA CRONACA DI gara-1 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport. Seconda vittoria di manche stagionale per Tony Cairoli, che porta a casa anche il sesto podio su 8 run disputate. Con questo risultato, Cairoli raggiunge Herlings e Febvre al secondo posto nel Mondiale con 23 punti di ritardo dal leader Gajser. Tim Gajser ha vinto la classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI2 LADELLA CRONACA DI-1 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport. Seconda vittoria di manche stagionale per, che porta a casa anche il sesto podio su 8 run disputate. Con questo risultato,raggiunge Herlings e Febvre al secondo posto nelcon 23 punti di ritardo dal leader Gajser. Tim Gajser ha vinto la...

