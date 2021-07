Inghilterra, vendita di pasta cala del 25%: effetto Bonucci? (Di domenica 18 luglio 2021) In Inghilterra cala la vendita di pasta: l’effetto Bonucci si fa sentire. Il difensore azzurro infatti, al termine della partita che ha incoronato l’Italia Campione d’Europa, ha gridato rivolgendosi agli inglesi: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta“. Augurio fatto a mo’ di sfottò ai giocatori inglesi per assimilare così in qualche modo un po’ dello spirito italiano. La frase però non dev’essere piaciuta agli inglesi, tanto che nella terra della Regina Elisabetta II è calata la vendita di pasta del 25%, come riporta ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Inladi: l’si fa sentire. Il difensore azzurro infatti, al termine della partita che ha incoronato l’Italia Campione d’Europa, ha gridato rivolgendosi agli inglesi: “Ne dovete mangiare ancora disciutta“. Augurio fatto a mo’ di sfottò ai giocatori inglesi per assimilare così in qualche modo un po’ dello spirito italiano. La frase però non dev’essere piaciuta agli inglesi, tanto che nella terra della Regina Elisabetta II èta ladidel 25%, come riporta ...

