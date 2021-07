Il vecchio pallino del Napoli Boga può dire addio al Sassuolo: i dettagli (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Provence, l'Olympique Marsiglia sta valutando la possibilità di acquistare Jeremie Boga, facendolo tornare in Francia. L'esterno del Sassuolo ha il contratto in scadenza nel 2022 ed il club transalpino potrebbe riportare a casa il figliol prodigo del Velodrome. La richiesta del club neroverdi però non è inferiore ai 25-30 milioni di euro. Nell'attesa che il club riesca a cedere gli esuberi, sono iniziati i contatti con l'entourage del calciatore Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Provence, l'Olympique Marsiglia sta valutando la possibilità di acquistare Jeremie, facendolo tornare in Francia. L'esterno delha il contratto in scadenza nel 2022 ed il club transalpino potrebbe riportare a casa il figliol prodigo del Velodrome. La richiesta del club neroverdi però non è inferiore ai 25-30 milioni di euro. Nell'attesa che il club riesca a cedere gli esuberi, sono iniziati i contatti con l'entourage del calciatore

