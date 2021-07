Il caso dei Bagni sequestrati a Genova, il giudice non archivia e ordina: “Indagare su tutte le 17mila concessioni marittime italiane” (Di domenica 18 luglio 2021) Indagare sulle 17.594 concessioni demaniali marittime italiane. È la richiesta arrivata a partire dal 12 luglio a tutte le procure italiane competenti. A inviare l’istanza è stata la giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, Milena Catalano, che ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione della denuncia presentata da Claudio Galli, titolare dell’unico bagno sequestrato per violazione della direttiva Bolkenstein. A questo punto sia la Procura di Genova, che con la richiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021)sulle 17.594demaniali. È la richiesta arrivata a partire dal 12 luglio ale procurecompetenti. A inviare l’istanza è stata laper le indagini preliminari del tribunale di, Milena Catalano, che ha accolto l’opposizione alla richiesta dizione della denuncia presentata da Claudio Galli, titolare dell’unico bagno sequestrato per violazione della direttiva Bolkenstein. A questo punto sia la Procura di, che con la richiesta ...

