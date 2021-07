Green pass | introduco nel dibattito il piacere di una tazza di caffè Sembra stupido ma non lo è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 luglio 2021) Pochi giorni fa sono entrata in un bar per bermi unal volo, una cosa che per chi come me vive da decenni all’estero è quasi magica perché mi riporta alla mia giovinezza; perché è velocissima, una sosta tanto breve quanto quella al semaforo rosso; perché in Italia l’espresso è buono in tutti i bar e quindi non si sbaglia mai; insomma, per me ilal volo, al bancone, è quasi un rito sacro. Dicevo, sono entrata al bar e sulla soglia mentre mi disinfettavo le mani mi sono chiesta come mi sarei sentita se avessi dovuto fare la fila per il controllo del. E mi sono vista in coda nella stazione Termini o in ...