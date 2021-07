Francia, a Duran una statua per celebrare i 100 anni di emigrazione friulana (Di domenica 18 luglio 2021) Cento anni di emigrazione friulana in Francia celebrati con una statua. Il monumento è stato inaugurato lo scorso 17 luglio a Duran, dipartimento del Gers, in Guascogna, nel sud ovest della Francia. Si tratta di un piccolo Comune che, assieme alla vicina Castin, è gemellato con Ruda, una cui delegazione, guidata dall’ex sindaco Alfonso Marcellino Sgubin, è arrivata in Francia dal Friuli per partecipare all’evento. Promossa dal Fogolâr Furlan de Vuascogne, dal Comitato di gemellaggio Ruda-Duran-Castin e dall’associazione Les Amis ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021) Centodiincelebrati con una. Il monumento è stato inaugurato lo scorso 17 luglio a, dipartimento del Gers, in Guascogna, nel sud ovest della. Si tratta di un piccolo Comune che, assieme alla vicina Castin, è gemellato con Ruda, una cui delegazione, guidata dall’ex sindaco Alfonso Marcellino Sgubin, è arrivata indal Friuli per partecipare all’evento. Promossa dal Fogolâr Furlan de Vuascogne, dal Comitato di gemellaggio Ruda--Castin e dall’associazione Les Amis ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia Duran A Duran cento anni di emigrazione friulana in Francia Il monumento sarà inaugurato domani (sabato 17 luglio) a Duran , dipartimento del Gers, in Guascogna, nel sud ovest della Francia. Si tratta di un piccolo Comune che, assieme alla vicina Castin , è ...

A Duran cento anni di emigrazione friulana in Francia

