Due cani bagnino salvano una 15enne nelle acque di Palinuro (Di domenica 18 luglio 2021) Palinuro, 18 luglio 2021 Labrador Igor e Luna in azione lungo la costa del Cilento hanno tratto in salvo una ragazzina di 15 anni dalle acque di Palinuro. La giovane si era tuffata in acqua con alcune ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021), 18 luglio 2021 Labrador Igor e Luna in azione lungo la costa del Cilento hanno tratto in salvo una ragazzina di 15 anni dalledi. La giovane si era tuffata in acqua con alcune ...

