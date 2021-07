DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2021 LIVE: Leclerc verso il sogno vittoria, finale da brividi! (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCIDENTE TRA VERSTAPPEN E HAMILTON 48° giro/52 Leclerc ha doppiato Raikkonen. 47° giro/52 Testacoda per Raikkonen dopo un contatto con Perez. Il finlandese rientra proprio davanti a Leclerc! 47° giro/52 Leclerc sta per trovare una serie di doppiati. Potrebbero anche fare comodo… 46° giro/52 Impressionante Hamilton, 1’29?699. Continua a migliorarsi, vuole vincere a tutti i costi. Intanto, buttando fuori Verstappen, il Mondiale lo ha già riaperto… 45° giro/52 Hamilton è troppo più veloce di Leclerc, il monegasco potrebbe non avere le armi ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE TRA VERSTAPPEN E HAMILTON 48° giro/52ha doppiato Raikkonen. 47° giro/52 Testacoda per Raikkonen dopo un contatto con Perez. Il finlandese rientra proprio davanti a! 47° giro/52sta per trovare una serie di doppiati. Potrebbero anche fare comodo… 46° giro/52 Impressionante Hamilton, 1’29?699. Continua a migliorarsi, vuole vincere a tutti i costi. Intanto, buttando fuori Verstappen, il Mondiale lo ha già riaperto… 45° giro/52 Hamilton è troppo più veloce di, il monegasco potrebbe non avere le armi ...

