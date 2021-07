Covid oggi Toscana, 222 contagi: bollettino 18 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 222 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 18 luglio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 222 su 12.968 test di cui 5.319 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,71% (4,5% sulle prime diagnosi)”, fa sapere Giani. Il governatore toscano fa anche il punto sui vaccini, spiegando che finora nella regione ne sono stati somministrati 3.541.323. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 18 luglio 2021) Sono 222 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 18, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 222 su 12.968 test di cui 5.319 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,71% (4,5% sulle prime diagnosi)”, fa sapere Giani. Il governatore toscano fa anche il punto sui vaccini, spiegando che finora nella regione ne sono stati somministrati 3.541.323. L'articolo proviene da Italia Sera.

