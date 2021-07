Conte avverte Draghi: «Niente impunità: le nostre riforme non si toccano». Domani il faccia a faccia con il premier (Di domenica 18 luglio 2021) Non sarà il primo incontro quello di Domani mattina – 19 luglio, ore 11 – tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi. Ma per la prima volta, l’avvocato del popolo potrà presentarsi al presidente del Consiglio con la benedizione ufficiale del fondatore dei 5 stelle. Poco cambia se il nuovo statuto non è ancora in vigore, la base lo voterà formalmente la prima settimana di agosto: la democrazia partecipativa degli iscritti al Movimento, in questi ultimi mesi, è stata sospesa. L’ex premier, però, con l’investitura di Beppe Grillo, potrà raffrontarsi con il suo successore a Palazzo Chigi forte di ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Non sarà il primo incontro quello dimattina – 19 luglio, ore 11 – tra Giuseppee ilMario. Ma per la prima volta, l’avvocato del popolo potrà presentarsi al presidente del Consiglio con la benedizione ufficiale del fondatore dei 5 stelle. Poco cambia se il nuovo statuto non è ancora in vigore, la base lo voterà formalmente la prima settimana di agosto: la democrazia partecipativa degli iscritti al Movimento, in questi ultimi mesi, è stata sospesa. L’ex, però, con l’investitura di Beppe Grillo, potrà raffrontarsi con il suo successore a Palazzo Chigi forte di ...

