Bologna, Poli lascia il ritiro: probabile futuro in Turchia (Di domenica 18 luglio 2021) Andrea Poli ha lasciato Pinzolo, dove è in corso il ritiro del Bologna. Nessuna motivazione di natura fisica dietro ciò, ma è un fatto legato al calciomercato. Infatti, negli ultimi giorni è stato registrato il forte interessamento di un club turco per il centrocampista, che lascia così i felsinei dopo quattro stagioni. Gli indizi in questi giorni sono stati molti, a partire dal fatto che l’ex milanista si allenasse esclusivamente con le riserve. Inoltre, nella serata di ieri ci si aspettasse che fosse lui a parlare ai tifosi nel corso della presentazione della squadra, invece all’ultimo momento è stato ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Andreahato Pinzolo, dove è in corso ildel. Nessuna motivazione di natura fisica dietro ciò, ma è un fatto legato al calciomercato. Infatti, negli ultimi giorni è stato registrato il forte interessamento di un club turco per il centrocampista, checosì i felsinei dopo quattro stagioni. Gli indizi in questi giorni sono stati molti, a partire dal fatto che l’ex milanista si allenasse esclusivamente con le riserve. Inoltre, nella serata di ieri ci si aspettasse che fosse lui a parlare ai tifosi nel corso della presentazione della squadra, invece all’ultimo momento è stato ...

Advertising

Nutizieri : Andrea Poli lascia il ritiro: addio Bologna - sportface2016 : #Calciomercato | #Poli lascia il ritiro del #Bologna: probabile futuro in #Turchia - LPincherle : RT @Mousse81: #BolognaFc Andrea Poli ha appena lasciato il ritiro di Pinzolo per tornare a Bologna e valutare una proposta arrivata dall'es… - BolognaSpazio : ???? | Andrea #Poli ha appena lasciato il ritiro di Pinzolo per tornare a #Bologna e valutare una proposta arrivata d… - DLabanti : RT @Mousse81: #BolognaFc Andrea Poli ha appena lasciato il ritiro di Pinzolo per tornare a Bologna e valutare una proposta arrivata dall'es… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Poli Classifica marcatori Serie A - stagione 2021/2022 - Calciomagazine ...Paz Argentina Bologna 1 0 Graziano Pellè Italia Parma 1 0 Germán Pezzella Argentina Fiorentina 1 0 Giuseppe Pezzella Italia Parma 1 0 Andrea Pinamonti Italia Inter 1 0 Andrea Poli Italia Bologna 1 0 ...

Casalfiumanese (Bo), inaugura il nuovo campo polivalente ... in provincia di Bologna, intervento finanziato dalla Regione con 108.500 euro nell'ambito del ... L'appuntamento è alle 18.30, presenti la sindaca Beatrice Poli e il presidente della Regione Emilia - ...

Arriva una proposta dalla Turchia: Poli a un passo dall'addio al Bologna La Gazzetta dello Sport Bologna, Poli lascia il ritiro: probabile futuro in Turchia Andrea Poli ha lasciato Pinzolo, dove è in corso il ritiro del Bologna. Nessuna motivazione di natura fisica dietro ciò, ma è un fatto legato al calciomercato. Infatti, negli ultimi giorni è stato reg ...

Bologna Fc, Andrea Poli lascia il ritiro: ha un'offerta dalla Turchia Finisce dopo quattro stagioni l'idillio tra Andrea Poli e il Bologna. E per l'ormai ex capitano rossoblù finisce nel modo più traumatico. Dopo tre giorni di ritiro in Val Rendena in cui il centrocampi ...

...Paz Argentina1 0 Graziano Pellè Italia Parma 1 0 Germán Pezzella Argentina Fiorentina 1 0 Giuseppe Pezzella Italia Parma 1 0 Andrea Pinamonti Italia Inter 1 0 AndreaItalia1 0 ...... in provincia di, intervento finanziato dalla Regione con 108.500 euro nell'ambito del ... L'appuntamento è alle 18.30, presenti la sindaca Beatricee il presidente della Regione Emilia - ...Andrea Poli ha lasciato Pinzolo, dove è in corso il ritiro del Bologna. Nessuna motivazione di natura fisica dietro ciò, ma è un fatto legato al calciomercato. Infatti, negli ultimi giorni è stato reg ...Finisce dopo quattro stagioni l'idillio tra Andrea Poli e il Bologna. E per l'ormai ex capitano rossoblù finisce nel modo più traumatico. Dopo tre giorni di ritiro in Val Rendena in cui il centrocampi ...