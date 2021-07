Berrettini, addio Tokyo 2020: l’azzurro costretto al riposo per un risentimento muscolare (Di domenica 18 luglio 2021) A pochi giorni dall’inizio di Tokyo 2020 il tennista azzurro Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon 2021, ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi a causa di un risentimento muscolare che lo costringerà a “restare a riposo 15 giorni”. Questo quanto appreso dall’ANSA direttamente dagli ambienti Coni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) A pochi giorni dall’inizio diil tennista azzurro Matteo, finalista a Wimbledon 2021, ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi a causa di unche lo costringerà a “restare a15 giorni”. Questo quanto appreso dall’ANSA direttamente dagli ambienti Coni. SportFace.

