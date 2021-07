Bari, polizia locale continuano gli interventi per il rispetto delle misure anti Covid (Di domenica 18 luglio 2021) Bari - continuano le verifiche e gli interventi della polizia locale di Bari non solo per il rispetto delle misure e prescrizioni per la pandemia in atto, ma anche nell'ambito di altre attività a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 luglio 2021)le verifiche e glidelladinon solo per ile prescrizioni per la pandemia in atto, ma anche nell'ambito di altre attività a ...

Ultime Notizie dalla rete : Bari polizia Bari, polizia locale continuano gli interventi per il rispetto delle misure anti Covid Bari - Continuano le verifiche e gli interventi della Polizia Locale di Bari non solo per il rispetto delle misure e prescrizioni per la pandemia in atto, ma anche nell'ambito di altre attività a tutela della legalità. Intervento nella serata di ieri ...

Bari, polizia locale continuano gli interventi per il rispetto delle misure anti Covid La Gazzetta del Mezzogiorno Bari, polizia locale continuano gli interventi per il rispetto delle misure anti Covid Bari - Continuano le verifiche e gli interventi della Polizia Locale di Bari non solo per il rispetto delle misure e prescrizioni per la pandemia in atto, ma anche nell'ambito di altre attività a tute ...

Covid, camerieri ai tavoli senza mascherine: multe per diversi locali di Bari È il bilancio dell’attività di controllo effettuata dalla Polizia Locale di Bari nella nottata tra sabato e domenica, sul litorale di Bari. Nello specifico, oltre alle multe elevate agli automobilisti ...

