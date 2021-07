Alluvione in Germania | Merkel sui luoghi del disastro | «Non sappiamo quanti scomparsi ci sono»

(Di domenica 18 luglio 2021) La cancelliera: «È spaventoso, non trovo le parole giuste». E promette aiuti immediati alle comunità colpite

Quelle che la cancelliera Angela Merkel ha visto visitando, ad Adenau , i luoghi più colpiti dall'insono state 'immagini spettrali'. Sconvolta dai 'danni surreali' provocati dall'acqua, la Merkel ha promesso aiuti immediati : 'Mercoledì - ha garantito - il governo federale ..."Spaventoso, non trovo parole giuste". La cancelliera tedesca Angela Merkel arriva nelle zone devastate dal maltempo in Renania Palatinato e incontra i supersiti delle alluvioni . "La dimensione ...E ieri, a tre giorni di distanza dalla catastrofe, era impegnato nelle operazioni di pulizia del suo locale. Denis Del Longo, 45 anni, racconta così la notte da incubo… Leggi ..."Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di Germania, Belgio e Olanda colpite da catastrofiche alluvioni. Il Signore accolga i defunti e conforti i familiari. Sostenga l’impegno di tutti per soccorr ...