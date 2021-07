Alle Eolie il Covid non fa paura | è boom di turisti

(Di domenica 18 luglio 2021) A metà luglioè giàco. I mezzi di collegamenti marittimi da e per le sette isole viaggiano quasi sempre pieni e da e per Napoli sul traghetto “Laurana” della Siremar vengono anche effettuati vaccini e tamponi su disposizione della gestione commissariale di Messina diretta da Alberto Firenze. I pontili gggianti sono il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

NuovoSud : Turismo, è già boom di vacanzieri alle Isole Eolie - siciliafeed : Turismo: è già boom di vacanzieri alle isole Eolie - siciliammare : Turismo e ambiente: è boom di vacanzieri alle isole Eolie, ma è allarme rifiuti - Sil25Par : @an3278912 Ognuno è libero di esprimere ciò che vuole. Non è detto che se sto in una iacuzzi o alle Eolie, dentro d… - AnsaSicilia : Turismo: è già boom di vacanzieri alle isole Eolie. Affollate le spiagge, lavorano a pieno ritmo bar e ristoranti |… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle Eolie

La zona più colpita sarà quella delle isole, del messinese e della Calabria centro - ...idrogeologica di colore Giallo già in vigore su tutta la Campania per piogge e temporali fino23.59 di ...Il primato di pulizia del cielo spettapiccole isole. Alicudi e Filicudi, nelle, e Montecristo , nell'Arcipelago toscano, sono i luoghi in cui l'inquinamento luminoso è più basso. Anche ...A metà luglio alle Eolie è già boom turistico. I mezzi di collegamenti marittimi da e per le sette isole viaggiano quasi sempre pieni e da e per Napoli sul ...SICILIA - Nell'ambito delle iniziative previste dall'Ufficio Emergenza Covid-19 di Messina per incrementare la campagna vaccinale, oggi sulla nave Laurana ...