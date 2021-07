Vaccini e tamponi su traghetto diretto Eolie e Napoli (Di sabato 17 luglio 2021) Nell’ambito delle iniziative previste dall’Ufficio Emergenza Covid 19 di Messina per incrementare la campagna vaccinale, oggi sulla nave Laurana della Caronte & Tourist, partita giovedì da Milazzo e diretta alle isole Eolie e a Napoli, e ripartita ieri dal capoluogo campano, verranno somministrati Vaccini ai residenti dell’area metropolitana di Messina, e ai turisti che hanno il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 17 luglio 2021) Nell’ambito delle iniziative previste dall’Ufficio Emergenza Covid 19 di Messina per incrementare la campagna vaccinale, oggi sulla nave Laurana della Caronte & Tourist, partita giovedì da Milazzo e diretta alle isolee a, e ripartita ieri dal capoluogo campano, verranno somministratiai residenti dell’area metropolitana di Messina, e ai turisti che hanno il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

