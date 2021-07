Tokyo 2020, atleti positivi e impauriti... dalla “bolla”: primo caso registrato nel villaggio olimpico (Di sabato 17 luglio 2021) Il primo caso di coronavirus è stato registrato nel villaggio olimpico di Tokyo , quando mancano solo sei giorni all’inizio dei Giochi: lo hanno reso noto oggi gli organizzatori. «C'è stata una... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 luglio 2021) Ildi coronavirus è statoneldi, quando mancano solo sei giorni all’inizio dei Giochi: lo hanno reso noto oggi gli organizzatori. «C'è stata una...

Advertising

Gazzetta_it : Covid, primo caso di positività nel Villaggio olimpico #Tokyo2020 - Adnkronos : Tokyo 2020, primo caso di #Covid nel villaggio olimpico. #Tokyo2020 - RaiNews : La presidente di #Tokyo2020, Seiko Hashimoto, ha detto 'stiamo facendo tutto il possibile per prevenire qualsiasi f… - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Olimpiadi Tokyo 2020, primo caso Covid nel Villaggio Olimpico: funzionario in quarantena - tecnogazzetta : RT @Mondo3: In onda in anteprima tv stasera, sabato 17 luglio, alle ore 19:30 sul canale #NOVE di Discovery -