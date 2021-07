Tabellone qualificazioni Atp Gstaad 2021 | al via tre azzurri | Otte guida il seeding

Leggi su sportface

(Di sabato 17 luglio 2021) Ildelleal torneo Atp di. Sulla terra rossa in Svizzera, trecercano la promozione alprincipale. Si tratta di Roberto Marcora, Andrea Pellegrino ed Andrea Vavassori. Purtroppo il sorteggio non è stato particolarmente benevolo con gli ultimi due, che sfideranno le prime due teste di serie. Are ilè il tedesco Oscar. Di seguito ilcompleto. ILCOMPLETO (1)vs Pellegrino Vatutin vs (8) ...