Steam Deck disponibile a inizio 2022? Valve promette di realizzarle il più velocemente possibile

(Di sabato 17 luglio 2021) La distribuzione diinizierà a partire da dicembre 2021, ma anche se siete riusciti a prenotarne una, non significa che potreste riceverla prima del. Come fatto notare da diversi utenti, sulla pagina di prenotazione della console, sotto il tasto di pre-order compare una stima di tempistica: nel caso più comune, la stima è di Q1, ovvero il primo trimestre del. Tuttavia, pare che qualcuno stia vedendo delle indicazioni ben diverse: qualcuno sostiene che sotto la propria prenotazione ci stia Q2come disponibilità prevista, mentre altri non hanno visto alcun ...

Valve ha annunciato pochi giorni fa, la console portatile dalle potenzialità di un vero e proprio PC gaming, venduto ad un prezzo incredibilmente accessibile. Bastano solo 419 euro per portarsi a casa il modello base con ...Ai microfoni di IGN, Gabe Newell ha rivelato non solo le difficoltà di proporre un giusto prezzo per, ma anche alcune interessanti progetti sulla macchina sul lungo termine. Nello specifico, Newell ha rivelato di voler improntare la piattaforma come una tipologia di hardware completamente ...Nonostante la Steam Deck non sia ancora disponibile sul mercato,dato che ci sarà da attendere il 2022 per averla tra le mani, a patto che l'abbiate ...Sembra proprio che l’apertura dei preorder di Steam Deck abbia colto di sorpresa i server Valve. Durante le prime ore di commercializzazione infatti, Steam ha registrato diversi down dovuti all’alto ...