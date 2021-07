Sollevamento pesi | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

(Di sabato 17 luglio 2021) Meno di una settimana di attesa e poi cominceranno i Giochi Olimpici di2021 anche per il, con la prima giornata di gara prevista sabato 24 luglio e con l’ultimo atto inmercoledì 4 agosto. Tutte le competizioni distica olimpica si svolgeranno alInternational Forum. L’Italia sarà rappresentata da 5 atleti e proverà a recitare un ruolo da protagonista in almeno un paio di categorie con l’obiettivo di tornare a conquistare una medaglia olimpica a 37 anni di distanza dall’ultima volta. Nino Pizzolato, vincitore degli ultimi due Campionati Europei, ...

Ecco il primo caso di doping in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Protagonista dell'avvenimento è il brasiliano Fernando Reis, tra i favoriti per la conquista di una medaglia nel sollevamento pesi, categoria 105 kg. L'atleta è risultato positivo all'ormone della crescita e la notizia è stata subito resa nota dal Comitato Olimpico del Brasile, che ha commentato così il misfatto: Fernando Reis, che gareggia nel sollevamento pesi nella categoria +109 kg ed era una delle speranze di medaglia del Brasile a Tokyo 2020, è fuori dai Giochi. Infatti il comitato olimpico brasiliano fa sapere che Reis è risultato positivo al test antidoping.