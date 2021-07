Pizza Pazzi, ovvero quando sono i Robot a farci da mangiare e gestire il ristorante – [VIDEO] (Di sabato 17 luglio 2021) A Parigi è nata la prima pizzeria gestita totalmente dai Robot: non ci sono umani a lavorare, nemmeno per preparare l’impasto. La Pizza? Viene fatta dai Robot (Adobestock)La notizia sembra provenire da un futuro alla Blade Runner, ma non è così, esiste già oggi e sta riscuotendo un successo clamoroso. Del resto c’è forte curiosità nell’andare in un ristorante e vedere all’azione degli automi capaci di impastare, integliare, cuocere e poi inscatolare, senza la minima esitazione. L’idea parte dalla pizzeria Pazzi che ha lavorato per ben 8 anni a questo processo di totale ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 luglio 2021) A Parigi è nata la prima pizzeria gestita totalmente dai: non ciumani a lavorare, nemmeno per preparare l’impasto. La? Viene fatta dai(Adobestock)La notizia sembra provenire da un futuro alla Blade Runner, ma non è così, esiste già oggi e sta riscuotendo un successo clamoroso. Del resto c’è forte curiosità nell’andare in une vedere all’azione degli automi capaci di impastare, integliare, cuocere e poi inscatolare, senza la minima esitazione. L’idea parte dalla pizzeriache ha lavorato per ben 8 anni a questo processo di totale ...

kdaevescopami : questi vogliono farmi pagare 10 euro per una pizza sono pazzi io 10 euro per una margerita non li caccio neanche se… - 39_astronauti : Mio fratello che stasera ha deciso di rischiare la vita buttandosi in mezzo ai tifosi pazzi pur di andare a comprar… - CookCorriere : A impastare, stendere e infornare le pizze, nella nuova pizzeria Pazzi al centro di Parigi, è un robot pizzaiolo - tisaniina : ci siamo fermati per cambiare il guidatore ma i miei non volevano farmi andare a prendere cibo oh ma siete pazzi? o… - qrlerthart : un po’ come dire “oddio ma siete pazzi a mettere il sugo sulla pizza” ho -