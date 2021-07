Piercamillo Davigo indagato a Brescia

(Di sabato 17 luglio 2021) L’ex consigliere del Csmper rivelazione del segreto d’ufficio. Lo scrive ‘Il Corriere della Sera’ aggiungendo che, “anell’aprile 2020 il pm Storari consegnò verbali segreti che da dicembre 2019 a gennaio 2020 l’Amara, ex avvocato esterno Eni, aveva reso su un’asserita associazione segreta, denominata ‘Ungheria’ e condizionante toghe e alti burocrati dello Stato: controverse dichiarazioni che per Storari andavano chiarite rapidamente, anziché a suo avviso relegate in un limbo di immobilismo investigativo dai vertici della ...

