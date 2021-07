“Odio Mancini | tatticamente non è bravo In Inghilterra ha vinto per i giocatori”

(Di sabato 17 luglio 2021) Wayne Bridge, ex calciatore del Manchester City, ha rivolto parole dure nei confronti di Robertodurante la trasmissione The Big Stage su Bettingexperience. Mi ha fatto davvero male perché, tutti sanno che non provo amore per lui. Non direi che è il peggiore che io abbia mai avuto, manon è poi così. Ma quello che ha fatto è stato grande ed è una cosa che mi costa dire. La mia famiglia non era solamente contenta perché stava vincendo l’, ma anche perchéstava perdendo, quindi è stata una cosa ancora peggiore. Non ...

Wayne Bridge, ex terzino del Manchester City, usa parole dure per Mancini e per la vittoria dell'Italia: "Vittoria Italia Euro 2020? Mi ha fatto davvero male perché tutti sanno che non provo amore per lui." L'ex terzino inglese ha dichiarato durante la trasmissione The Big Stage di Bettingexpert: "Mi ha fatto davvero male perché, tutti sanno che non provo amore per lui. Ho avuto problemi con lui, gli allenamenti non mi piacevano per niente." Roberto Mancini è diventato l'eroe dell'Italia intera insieme ai suoi giocatori, protagonisti della splendida vittoria di Wembley che ha riportato gli azzurri sul tetto d'Europa dopo 53 anni.