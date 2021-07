M5S | Conte lancia nuovo statuto | “Ripartiamo con forza”

(Di sabato 17 luglio 2021) “Il M5S è diventato la primapolitica grazie agli impegni presi con gli elettori. Questi impegni in parte li abbiamo già mantenuti, realizzando gran parte delle riforme che avevamo promesso e che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. E’ una questione di rispetto della democrazia e degli elettori”. Così Giuseppein un video su Facebook con il quale hato ildel Movimento 5 Stelle, che sarà votato tra due settimane sulla piattaforma SkyVote. “Il Movimento 5 Stelle riparte conslancio e nuova. Sono stati mesi difficili ...

Lo dice il leader in pectore delGiuseppein una diretta fb. Un chiaro messaggio al premier Mario Draghi sulla riforma della giustizia e alle altre forze di maggioranza che vogliono ...ne aveva già parlato nelle scorse settimane. "Con Regolamento del Comitato per la formazione ... Nello statuto delsi legge anche che la Scuola "si prefigge l'obiettivo di fornire la ...Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Il vento del MoVimento 5 Stelle soffia ancora molto forte e Giuseppe Conte ha tracciato il cammino. Abbiamo avuto tanti momenti difficili da cui ci siamo rialzati con forz ...Le parole di Giuseppe Conte esprimono la volontà e l’impegno di rilanciare il #M5S ascoltando le parole degli italiani in tutte le piazze. Avanti insieme”. Così Fabio Massimo Castaldo su twitter.