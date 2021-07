Delta fa paura, cominciate le cancellazioni di viaggi-vacanze (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - La variante Delta spaventa gli italiani: crollano le prenotazioni per le vacanze dopo l'avvertimento della Farnesina sui viaggi all'estero e di fronte al rischio di una nuova stretta per frenare l'impennata dei contagi nel nostro Paese. Secondo le stime della Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese viaggio e turismo, nell'ultima settimana si è registrato un calo del 50% delle richieste di prenotazione sia per l'estero che per l'Italia. Il numero degli italiani che avevano deciso di fare le vacanze oltre confine era già esiguo, rispetto al periodo pre-pandemia: si tratta, sempre secondo ... Leggi su agi (Di sabato 17 luglio 2021) AGI - La variantespaventa gli italiani: crollano le prenotazioni per ledopo l'avvertimento della Farnesina suiall'estero e di fronte al rischio di una nuova stretta per frenare l'impennata dei contagi nel nostro Paese. Secondo le stime della Fiavet, la Federazione italiana associazioni impreseo e turismo, nell'ultima settimana si è registrato un calo del 50% delle richieste di prenotazione sia per l'estero che per l'Italia. Il numero degli italiani che avevano deciso di fare leoltre confine era già esiguo, rispetto al periodo pre-pandemia: si tratta, sempre secondo ...

Advertising

gerrygreco : Mi spiegano che si fanno meno tamponi perché le regioni hanno paura di finire in giallo con la variante Delta, quin… - fattoquotidiano : INSEGUENDO IL COVID La proroga è ormai sicura - La “Delta” adesso fa paura e a Palazzo Chigi temono i focolai da fe… - sulsitodisimone : Delta fa paura, cominciate le cancellazioni di viaggi-vacanze - GDS_it : La variante Delta fa paura, crollano le prenotazioni per le vacanze: 50% in meno in una settimana… - imballoionico : Ottimo. Così posso stendere le gambe in aereo Covid, la variante Delta all'estero fa paura: un italiano su 3 scegl… -