Covid Sicilia, focolaio con 26 contagi a Pantelleria (Di sabato 17 luglio 2021) Sale il numero di positivi a Pantelleria. Nell'isola del Trapanese è stato scoperto un focolaio: 26 i casi al momento, di cui 9 da confermare con il tampone molecolare. Si tratta soprattutto di giovani, almeno 6 i minorenni, quasi tutti non vaccinati. Un contagio che sarebbe partito da una festa privata e che rischia adesso di rendere concreto lo spettro dell'istituzione di una zona rossa. "Per l'isola sarebbe devastante", spiega all'Adnkronos il sindaco Vincenzo Campo. Pantelleria, almeno secondo gli ultimi dati disponibili di inizio luglio, è ultima in provincia di Trapani per numero di vaccinati: poco più del 46 per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Sale il numero di positivi a. Nell'isola del Trapanese è stato scoperto un: 26 i casi al momento, di cui 9 da confermare con il tampone molecolare. Si tratta soprattutto di giovani, almeno 6 i minorenni, quasi tutti non vaccinati. Uno che sarebbe partito da una festa privata e che rischia adesso di rendere concreto lo spettro dell'istituzione di una zona rossa. "Per l'isola sarebbe devastante", spiega all'Adnkronos il sindaco Vincenzo Campo., almeno secondo gli ultimi dati disponibili di inizio luglio, è ultima in provincia di Trapani per numero di vaccinati: poco più del 46 per ...

