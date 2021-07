Covid Roma | salgono i positivi con variante Delta | 9 su 10 sono persone non vaccinate

repubblica : Covid, la variante Euro2020 si prende Roma: spunta un maxifocolaio in Corso Trieste. Più di 30 ragazzi positivi. Ma… - fattoquotidiano : Covid, focolaio a Monteverde a Roma dopo la partita Italia-Belgio vista in un pub: oltre 70 contagi. Quasi tutti ha… - Corriere : A Roma focolaio legato alla partita dell’Italia vista in un pub nel quartiere Monteverde: già 73 casi - fisco24_info : Covid oggi Lazio, 500 contagi e 339 a Roma: bollettino 17 luglio: I dati della regione sulla pandemia di coronaviru… - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 500 contagi e 339 a Roma: bollettino 17 luglio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma

RomaToday

L'aumento dei casi positivi ala Santa Croce e nelle frazioni, ha indotto il Sindaco, Giovanni Barone, ad emanare un'... quali: Via, Via Caucana, Via Matteotti, Via Rinzivillo, Via Di Stefano,...Inoltre, ci troviamo anche in un momento storico critico per l'ordine pubblico vista l'attivazione di fascicoli sanitari digitali per la registrazione elettronica delle vaccinazioni anti -- 19,...L’aumento dei casi positivi al COVID a Santa Croce e nelle frazioni ... delle borgate e nelle vie dove si registra il una maggiore affluenza di persone, quali: Via Roma, Via Caucana, Via Matteotti, ...ROMA, 17 LUG - Salgono ancora i positivi al test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.121 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.898. Sono invece 13 le vittime i ...