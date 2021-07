“Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace” (Di sabato 17 luglio 2021) L’efficacia del vaccino Pfizer Contro la variante Delta è “più debole” di quanto sperassero i funzionari sanitari. Ad affermarlo il primo ministro israeliano Naftali Bennett che ha aggiunto: “Non sappiamo esattamente fino a che punto il vaccino aiuti, ma è significativamente inferiore”. Il primo ministro si legge sul ‘Jerusalem Post’ ha tenuto una riunione con i massimi funzionari sanitari e il ministro per discutere i prossimi passi per la gestione del virus alla luce dei numeri in Israele (855 casi venerdì) e ha sottolineato come la mutazione Delta ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 luglio 2021) L’efficacia dellaè “più debole” di quanto sperassero i funzionari sanitari. Ad affermarlo il primo ministro israeliano Naftali Bennett che ha aggiunto: “Non sappiamo esattamente fino a che punto ilaiuti, ma èinferiore”. Il primo ministro si legge sul ‘Jerusalem Post’ ha tenuto una riunione con i massimi funzionari sanitari e il ministro per discutere i prossimi passi per la gestione del virus alla luce dei numeri in Israele (855 casi venerdì) e ha sottolineato come la mutazione...

