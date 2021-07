Cannes | Ducournau | grazie per aver accettato un mondo più fluido

(Di sabato 17 luglio 2021) "Bisogna sempree una seconda chance" ha detto Spike Lee che stava facendo di nuovo una gaffe annunciando il titolo mentre ancora doveva entrare Sharon Stone chiamata per consegnare il premio. ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto Spike Lee, presidente della Giuria del festival di, dopo aver annunciato in anticipo la Palma d'oro al film Titane di Julia. 'Io adoro lo sport e quando finisce una ...Palma d'oro a Titane di Julia: finalmente l'annuncio ufficiale. Sul palco sono arrivati anche i protagonisti Vincent Lindon e Agathe Rousselle. La sala è scoppiata in un applauso fragoroso "...Una Palma d’oro storica, andata al film estremo e spettacolare Titane della francese Julia Ducournau, la seconda regista premiata nella lunga storia del festival (la prima Lezioni di Piano di Jane Cam ...Una Palma d’Oro francese e al femminile per il 74mo Festival di Cannes: a vincere è stato Titane, il film di Julia Ducournau, che segna ...