Buffon: 'A Parma per vincere l'ultima sfida. Gigio da Pallone d'oro' (Di sabato 17 luglio 2021) Gigi Buffon sceglie i microfoni di Sky Sport per raccontare la sua ultima sfida: riportare il Parma nel grande calcio. "Alla mia età il dubbio di essere un portiere performante non ce l'ho. Ho la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 luglio 2021) Gigisceglie i microfoni di Sky Sport per raccontare la sua: riportare ilnel grande calcio. "Alla mia età il dubbio di essere un portiere performante non ce l'ho. Ho la ...

Advertising

GoalItalia : Buffon felicissimo di ripartire da Parma: “Scelta che scalda l’anima, posso far bene altri quattro o cinque anni” ??… - SkySport : Buffon: 'Sto bene, a Parma per vincere anche questa sfida' #SkySport #SerieB #Parma #Buffon - GASARRINI : RT @Gazzetta_it: #Buffon: 'A Parma per vincere l'ultima sfida, #Donnarumma da Pallone d'oro' - SkySport : Buffon: 'A Parma per vincere l'ultima sfida. Donnarumma da Pallone d'Oro, deve puntarci' #SkySport #SerieB #Parma… - gnomini : RT @Gazzetta_it: #Buffon: 'A Parma per vincere l'ultima sfida, #Donnarumma da Pallone d'oro' -