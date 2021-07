Bergamo | a giugno indice dei prezzi in crescita | +0 | 3%

(Di sabato 17 luglio 2021) Nel mese di, l’deial consumo per l’intera collettività (NIC), a, si attesta a +0,3%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), sale a +1,1% rispetto a +1% del mese scorso. Si registra la variazione più importante per la divisione “Comunicazioni” con undi -1,4% causato principalmente dal calo di ‘Apparecchi telefonici e telefax’. Sensibile diminuzione anche per il settore “Istruzione” (-1,3%) mentre si rileva una variazione più moderata per i “Servizi sanitari e spese per la salute” (-0,1%). Cresce di +1,2% la ...

Advertising

zazoomblog : Bergamo controlli delle forze dell’ordine: dal primo giugno duemila persone identificate - #Bergamo #controlli… - vr1774 : RT @SCG341: @HuffPostItalia Prima giugno poi luglio. I responsabili della strage nelle valli di Bergamo che strizzano l'occhio ai #novax #n… - CacoVaniglia : RT @SCG341: @HuffPostItalia Prima giugno poi luglio. I responsabili della strage nelle valli di Bergamo che strizzano l'occhio ai #novax #n… - teneotenui : RT @SCG341: @HuffPostItalia Prima giugno poi luglio. I responsabili della strage nelle valli di Bergamo che strizzano l'occhio ai #novax #n… - SCG341 : @HuffPostItalia Prima giugno poi luglio. I responsabili della strage nelle valli di Bergamo che strizzano l'occhio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo giugno

BergamoNews.it

Oltre 200 i grammi di sostanza stupefacente sequestrata, penalmente e amministrativamente, in gran parte Hascisc o marjuana... Good Morning Italia; Il Sole 24 ore; Abbonamenti.it; Il Foglio; L'Eco di. Per quanto ... Come fare reclamo se non arriva il cashback di Stato Come sappiamo lo scorso 30è stato pubblicato ...Oltre 200 i grammi di sostanza stupefacente sequestrata, penalmente e amministrativamente, in gran parte Hascisc o marjuana ...Il bilancio dell’azione congiunta tra Questura, Carabinieri e Polizia locale dall’1 giugno al 15 luglio ... Nella mattinata di venerdì 16 luglio, presso la Questura di Bergamo si è tenuta una riunione ...