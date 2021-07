Atp Umago 2021 | programma | date | orari e copertura tv

(Di sabato 17 luglio 2021) Il, le, glie latv dell’Atp 250 di, inda lunedì 19 a domenica 25 luglio. L’evento croato ospiterà ben 4 atleti italiani, corrispondenti a Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso; Albert Ramos-Vinolas guiderà il seeding dall’alto della prima testa di serie, con Dusan Lajovic e Filip Krajinovic a seguire. Gli incontri saranno proposti in diretta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale dell’emittente e attraverso la ...

Advertising

livetennisit : ATP Los Cabos, Umago e Gstaad: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Umago

Sportface.it

Fuori dalla top 100 per la prima volta dopo mesi Salvatore Caruso, scalato al 108esimo posto (752 punti) per via del ko ache gli è costato ben 51 punti. Chi è salito nel Rankingtra gli ...... l'azzurro ha perso l'ultimo incrocio lo scorso gennaio nella finale dell'Cup tra Italia e Russia. L'altra vittoria del russo risale al 2017 nei quarti di finale di: l'italiano ha vinto l'...ROMA (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (19-25 luglio): LUNEDÌ 19 - Tennis: Atp 250 Gstaad (fino al 25) - Tennis: Atp 250 Los Cabos (fino al 25) - Tennis: Atp 250 ...Ranking Atp: il piazzamento degli italiani Archiviata con grande giubilo la stagione dell'erba (una vittoria al Queen's , Atp 500 di Londra, e soprattutto la ...