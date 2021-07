17 luglio, la Giornata Mondiale delle Emoji (Di sabato 17 luglio 2021) L'utilizzo quotidiano sta portando a sostituire stati d'animo, parole o concetti nelle nostre conversazioni, così da rendere la comprensione dei messaggi più veloce. Con la pandemia, difatti, si sono ... Leggi su sansalvo (Di sabato 17 luglio 2021) L'utilizzo quotidiano sta portando a sostituire stati d'animo, parole o concetti nelle nostre conversazioni, così da rendere la comprensione dei messaggi più veloce. Con la pandemia, difatti, si sono ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | #BalloToure atteso oggi a Milano. Domani sarà la giornata di #BrahimDiaz: le ultime - DiMarzio : #Milan, visite mediche in corso per #Giroud - La giornata LIVE - emmabonino : Nella Giornata in memoria di #Srebrenica, abbiamo sempre ricordato che a L'Aja erano stati consegnati i mandanti de… - SUDITALIAVIDEO1 : La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 luglio, sono state effettuate 5.927 vaccinazioni.… - fisco24_info : Torna 'Clippy', l'assistente di Microsoft diventa emoji: In coincidenza giornata mondiale delle 'faccine' il 17 lug… -